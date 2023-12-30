Lenovo запустила в КНР продажи ультрабука Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition за 50 тыс. рублей

Lenovo недавно представила ноутбук Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition на китайском рынке, оснащенный мощным процессором AMD R7 7840U.

Новинка дебютировала с конкурентной ценой в 3999 юаней или чуть дороже 50 тыс. рублей.

Lenovo Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition имеет 14-дюймовый дисплей разрешением 2.8K с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий плавную картинку.

С разрешением 2880×1800, соотношением сторон 16:10, плотностью пикселей 242 PPI, яркостью 400 нит и полным покрытием цветового пространства sRGB, этот ноутбук обеспечивает яркое и детализированное визуальное восприятие, подходящее как для профессионального, так и для личного использования.

Под капотом ноутбука установлено 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0, обеспечивающих достаточное хранение данных и память для требовательных приложений. Производительность устройства дополнительно улучшается за счет увеличенной теоретической пропускной способности на 100%, обеспечивая быструю и эффективную работу.

В плане подключения, Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition оснащается двумя портами USB-C, портом USB-A и HDMI, обеспечивая возможность подключения широкого спектра периферийных устройств и внешних дисплеев. Он находит баланс между портативностью и функциональностью благодаря своему тонкому дизайну с толщиной от 14.9 мм до 15.9 мм и легкому профилю весом примерно 1.34 кг.

Этот ультрабук оснащен камерой 1080p с распознаванием лица и системным уровнем красоты. Он предлагает автоматическую активацию блокировки экрана при приближении камеры и двустороннее шумоподавление во время видеозвонков. Кроме того, он может похвастаться четырехканальной аудиосистемой с поддержкой технологии Dolby Atmos для качественного звукового вывода.

Ноутбук обладает впечатляющей батареей емкостью 65 Втч, обеспечивающей примерно 7.8 часов ежедневного использования и до 17 часов для симуляции офисной работы. Поддержка быстрой зарядки обеспечивает удобство использования, минимизируя время простоя.

Работая на операционной системе Windows 11 Chinese Home Edition, Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition поставляется с предустановленным пакетом Office Home and Student Edition.

Он также включает различное программное обеспечение и функции, специфичные для Lenovo, такие как Lenovo PC Manager, App Market, Smart Engine и Lenovo Voice, улучшающие общий пользовательский опыт.