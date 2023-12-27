Lenovo запустила продажи ноутбуков ThinkPad Z13 Gen 2 и ThinkPad Z16 Gen 2

Китайская компания Lenovo представила свои новые ноутбуки серии ThinkPad Z, включающие модели ThinkPad Z13 Gen 2 и ThinkPad Z16 Gen 2. Эти ноутбуки были представлены на выставке MWC 2023 и уже доступны для покупки на китайском рынке.

Ноутбук Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 оснащен процессором AMD R7 Pro 7840U, который обеспечивает высокую производительность. Он очень легкий, весит всего 1,24 кг, и тонкий, его толщина составляет 13,99 мм. Ноутбук сочетает в себе портативность и высокую производительность.

Дисплей ноутбука Z13 имеет размер 13 дюймов и использует OLED-панель с разрешением 2,8K (2880 x 1800). Этот дисплей обеспечивает высокое качество изображения, поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3, имеет яркость 400 нит и поддерживает 10-точечное сенсорное управление.

Ноутбук Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 стоит дороже, его цена начинается от 14 999 юаней ($2 098). Он оснащен процессором AMD R7 Pro 7840HS и дискретной графической картой RX 6550M.

Z16 немного тяжелее и массивнее, его вес составляет 1,84 кг, а толщина — 15,8 мм. Однако он предлагает больше функций для пользователей, которым нужна большая мощность и большой экран.

Дисплей ноутбука Z16 имеет размер 16 дюймов и использует WQUXGA 4K OLED-панель с разрешением 3840 x 2400. Он также поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3, имеет яркость 400 нит и поддерживает 10-точечное сенсорное управление.

Оба ноутбука оснащены 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400 и 1 ТБ SSD, что обеспечивает быструю и эффективную работу с данными и мультитаскингом. У ноутбука Z13 есть два порта USB4 и аудиоразъем, а ноутбук Z16 дополняет их дополнительным портом USB-C и слотом для SD-карты.

Безопасность также является важным аспектом для обоих ноутбуков, они оснащены функцией распознавания лиц и сканером отпечатков пальцев. Кроме того, они используют экологически чистые материалы и процессы производства, что делает их экологически ответственным выбором.

Обе модели также уделяют внимание улучшению опыта видеоконференций с помощью инфракрасных камер FHD и аудио на основе искусственного интеллекта для четких и ясных онлайн-встреч. Они также соответствуют стандартам MIL-STD 810H Министерства обороны США, что гарантирует их прочность и надежность в тяжелых условиях.

Ноутбук Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 стоит от 10 999 юаней или 141 000 рублей, а Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 стоит дороже — 14 999 юаней или 192 000 рублей.