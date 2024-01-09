Lenovo запустила бюджетный планшет Lenovo Tab M11 с поддержкой стилуса

На международной выставке CES 2024 компания Lenovo удивила публику анонсом своего нового бюджетного планшета Lenovo Tab M11. Это устройство станет настоящей находкой для любителей писать и рисовать, ведь оно поддерживает использование стилуса Lenovo Tab Pen. Главной особенностью планшета является его 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и обновлением изображения на частоте 90 Гц.

Внутри Lenovo Tab M11 установлен мощный процессор MediaTek Helio G88, который обеспечивает плавную и быструю работу устройства. Пользователи смогут насладиться до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти, а также будут иметь возможность расширить ее с помощью слота для карт памяти microSD.

Операционная система Android 13, установленная на планшете, гарантирует удобство использования и доступ к множеству приложений из Google Play. Кроме того, Lenovo обещает выпустить обновления для планшета, чтобы пользователи могли воспользоваться всеми новыми функциями Android 14 и 15.

Lenovo Tab M11 также предлагает беспроводные возможности, включая Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, что позволяет легко подключаться к интернету и обмениваться данными с другими устройствами. Фотографы оценят наличие двух камер: основной 8-мегапиксельной и фронтальной (в некоторых регионах будет доступна 13-мегапиксельная основная камера).

Одним из главных преимуществ Lenovo Tab M11 является его аккумулятор емкостью 7040 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Кроме того, планшет поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд аккумулятора.

Lenovo Tab M11 позиционируется как идеальное устройство для обучения и творчества. В комплекте с планшетом поставляются удобные приложения, такие как Nobo для преобразования рукописного ввода в печатный текст, MyScript Calculator 2 для решения уравнений в режиме реального времени и WPS Office для редактирования документов.

Планшет Lenovo Tab M11 поступит в продажу в апреле и будет доступен в двух моделях: с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Цена на устройство начинается от $179.