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Lenovo запускает продажи ноутбука Xiaoxin 15 с Intel Core i5 и 16 ГБ ОЗУ за 51 тыс. рублей

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Этот ноутбук обещает неплохую производительность благодаря 8-ядерному процессору Intel Core i5-13420H и оперативной памяти LPDDR5 до 32 ГБ. Он также оснащен большим количеством хранения благодаря 512 ГБ SSD PCIe 4.0 и двум отсекам для жестких дисков M.2.

Lenovo запускает продажи ноутбука Xiaoxin 15 с Intel Core i5 и 16 ГБ ОЗУ за 51 тыс. рублей

Система охлаждения Xiaoxin 15 2024 включает в себя крупногабаритный, но малошумный вентилятор охлаждения и две тепловые трубки, обеспечивающие оптимальную производительность при выполнении интенсивных задач.

Дисплей ноутбука имеет соотношение сторон 16:10 и разрешение 1920 x 1200 пикселей. Он обеспечивает яркие цвета и четкую графику, делая его идеальным для работы и развлечений.

Xiaoxin 15 2024 легкий и портативный с весом около 1,79 кг и толщиной около 17,4 мм. Он также имеет аккумулятор ёмкостью 57 Втч и быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт для длительной автономной работы и быстрой зарядки.

Lenovo запускает продажи ноутбука Xiaoxin 15 с Intel Core i5 и 16 ГБ ОЗУ за 51 тыс. рублей

Ноутбук также оснащен стереодинамиками C-позиционного типа, обеспечивающими качественное звучание для музыки, фильмов и игр.

С широким спектром интерфейсов, включая USB-C, USB-A, устройство чтения карт Micro-SD, аудиоинтерфейс 3,5 мм и интерфейс HDMI, Xiaoxin 15 2024 предлагает удобные варианты подключения к различным устройствам и периферийным устройствам.

Стоимость новинки в Китае составляет 550 долларов или почти 51 тыс. рублей.

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