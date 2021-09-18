Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 на базе процессоров AMD и Intel запускается 28 сентября

Ноутбуки серии Lenovo Xiaoxin будут обновлены в конце этого месяца, начиная с Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 года . Компания подтвердила, что запуск намечен на 28 сентября, что повысит производительность этой машины. Также было подтверждено, что в устройстве будет установлен процессор Intel i5-11320H, а размер графического процессора будет повышен с существующей Iris Xe Graphics G7 80EU до 96EU, что дает прирост производительности на 24%.

Более старая версия Lenovo Xiaoxin Pro 14 оснащалась процессором i5-11300H с 4-ядерным 8 потоками, максимальной частотой Turbo 4,4 ГГц и максимальной динамической частотой графики 1,30 ГГц.

Модернизированный процессор Core i5-11320H поставляется с некоторыми обновлениями, которые устанавливают максимальную частоту Turbo на 4,5 ГГц, а также максимальную динамическую частоту графики на 1,35 ГГц, что увеличивает производительность устройства.

Не только производительность, Lenovo также выводит впечатления от просмотра на Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 на совершенно новый уровень с 14-дюймовым экраном 2,8k 16:10, высокой яркостью 400 нит и разрешением 2880 × 1800. частота обновления 90 Гц и диммирование постоянным током. Экран также имеет сертификат защиты TÜV Rheinland, низкий уровень сертификации Blu-ray и поддерживает Dolby Vision. В целом, будет приятно использовать ноутбук с таким качественным дисплеем.

Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 будет доступен в двух вариантах: один с процессором Intel, а другой — с процессором AMD Ryzen . Подробности — 28 сентября.