Lenovo Xiaoxin Pad Pro получает Android 11 через обновление ZUI 12.5

Xiaoxin Pad Pro был один из двух планшетов Lenovo в своей родной стране в прошлом году. Планшет, который продается за пределами Китая как Lenovo Tab P11 Pro, теперь получает новое обновление, которое включает Android 11 вместе с новыми функциями.

Lenovo выпускает обновление ZUI 12.5 и поставляется с Android 11 для Xiaoxin Pad.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro имеет процессор под капотом вместе с 6GB оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой хранения. Xiaoxin Pad Pro имеет 13-мегапиксельную основную камеру на задней панели и работает в паре со сверхширокоугольной 5-мегапиксельной камерой. Спереди находятся два 8-мегапиксельных датчика, один из которых представляет собой камеру RGB, а другой — 3D-камеру с ИК-подсветкой для разблокировки лица. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Планшет оснащен четырьмя динамиками JBL, аудиоразъемом 3,5 мм и поддерживает Dolby Atmos. Емкость аккумулятора составляет 8600 мАч, есть поддержка быстрой зарядки 20 Вт через порт USB-C. Xiaoxin Pad Pro также имеет контакты для подключения к клавиатуре.

Источник — Astera.