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Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре
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Lenovo довольно давно дразнила грядущий Xiaoxin Pad Pro 12.6. Недавно произошла утечка информации о характеристиках планшета, и теперь дата его запуска названа.

Lenovo в WeChat сообщила, что Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре. Это означает, что в следующем месяце планшет будет запущен исключительно в Китае. Кроме того, он будет работать на программной оболочке ZUI 13. Под кастомным скином устройство загрузится на Android 11 из коробки.

Ранее о планшете дразнили в социальных сетях, и выяснилось, что он будет оснащен динамиком с питанием от JBL. В динамиках будет поддержка Dolby Atmos. Он будет иметь 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E4 с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Экран будет иметь частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц. Он также будет поддерживать HDR10 +, DC Dimming и защиту TUV Rheinland EyeSafe.

Он будет использовать систему с двумя камерами как спереди, так и сзади. На передней панели будет основной объектив на 8 МП в сочетании с датчиком ToF, а на задней панели — основной на 13 МП и дополнительный на 5 МП. Предполагается, что он будет иметь тот же набор микросхем, что и предшественник Pad Pro 2021, то есть Qualcomm Snapdragon 870 SoC и массивный аккумулятор на 10 200 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Ожидается, что Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 будет стоить так же, как и более старая модель Xiaoxin Pad Pro . Это означает, что мы можем ожидать, что он будет стоить в пределах 2999 юаней (~ 465 долларов США). Теперь, когда подробности запуска планшета раскрыты и до него осталось еще несколько недель, мы можем ожидать появления последней партии утечек. Как только мы получим дополнительную информацию, мы сообщим вам то же самое.

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