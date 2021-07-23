Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2021 может быть переименован в Lenovo Tab QT K11 Pro Wi-Fi

На майском мероприятии Lenovo, прошедшем в Китае, было представлено несколько планшетов, таких как Lenovo Xiaoxin Pad 2021, Xiaoxin Pad Plus 2021 и Xiaoxin Pad Pro 2021. Свежая информация показывает, что модель Pad Plus выйдет на мировые рынки с другое имя.

Типстер Судханшу Амбхоре заметил в консоли Google Play список нового планшета под названием Lenovo Tab QT K11 Pro Wi-Fi. Номер модели J607F, упомянутый в списке, принадлежит Xiaoxin Pad Plus 2021 в Китае. Следовательно, похоже, что мировые рынки могут получить одно и то же устройство с названием Tab QT K11 Pro Wi-Fi.

Xiaoxin Pad Плюс +2021 имеет ЖК — дисплей 11-дюймовый , который обеспечивает разрешение пикселей 2000 х 1200 и частоту обновления 60 Гц. Он оснащен четырьмя динамиками, которые питаются от Dolby Atmos.

В Снапдрагоне 750G полномочия Pad Плюс 2021 с 6 Гб оперативной памяти. Он предлагает внутреннюю память объемом 128 ГБ и специальную карту microSD. Планшет оснащен батареей емкостью 7700 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 3.0 через USB-C.

Устройство, сертифицированное по стандарту IP52, оснащено штырями для подключения дополнительной клавиатуры. Lenovo также продает дополнительный стилус для этого планшета. На задней панели устройства расположена 13-мегапиксельная камера, а на передней панели — 8-мегапиксельная камера и датчик ToF. Он доступен в Китае по цене 1599 юаней (~ 247 долларов США).

Источник — Astera.