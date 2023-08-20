Lenovo выпустит портативную игровую консоль Legion Go с AR-очками

После первой публикации изображений пока не анонсированной портативной консоли Lenovo Legion Go изданием Windows Report, журналисты вновь вернулись с информацией, что устройство будет поставляться в комплекте с очками дополненной реальности. Кроме того, были представлены новые снимки данного устройства.

Технические характеристики Lenovo Legion Go практически идентичны уже выпущенной консоли ASUS ROG Ally. Ожидается, что в устройстве будет использоваться процессор AMD Phoenix с 8 ядрами и 16 потоками, а также графический чип RDNA3 с 12 вычислительными блоками. Подробной информации о объеме оперативной памяти и встроенной памяти пока нет. Известно только, что в консоли будет установлен 8-дюймовый экран.

Согласно предположениям журналистов издания, официальный анонс Lenovo Legion Go ожидается на мероприятии IFA 2023 в сентябре.