Lenovo выпустит флагманский планшет с Snapdragon 870, 8ГБ ОЗУ и Android 11

Несмотря на низкий спрос на планшеты в последние несколько лет производители не отказались от них, а в 2021 году нас ждет несколько интересных устройств, среди которых будут модели от Xiaomi и Lenovo.

Менеджер по продуктам компании Lenovo в социальной сети анонсировал новый планшет на базе процессора Snapdragon 870.

Информацию про планшет, а именно изображения и основные технические характеристики, опубликовали в социальной сети Weibo.

Так, планшетный компьютер Lenovo получит процессор Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Таким образом устройство на рынке будет конкурировать с Xiaomi Mi Pad 5 и Samsung Galaxy Tab S7.

Работать будущая новинка будет под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой ZUI 12.5.