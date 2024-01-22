Lenovo выпустила тонкий бюджетный 11-дюймовый планшет

Lenovo представила свой новый планшет Tab K11, который отличается доступной ценой и предназначен для использования в основном для просмотра видео и сёрфинга в интернете. Основной акцент сделан на качество звука и комфортный пользовательский опыт.

Основная особенность планшета — 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, который гарантирует яркие и четкие изображения. Корпус устройства имеет толщину всего 7,2 мм, что делает его легким и портативным.

Tab K11 работает на процессоре MediaTek Helio G88 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает плавную работу и быструю загрузку приложений. Внутренний накопитель объемом 64 ГБ можно расширить с помощью карты памяти microSD, что позволяет хранить больше контента.

Особое внимание уделено звуку — планшет имеет четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, что обеспечивает пространственное и качественное звучание при просмотре видео или прослушивании аудио. Кроме того, дисплей поддерживает использование стилуса Lenovo Tab Pen Plus, что делает его удобным для заметок и рисования.

В планшете также присутствуют камера разрешением 8 Мп и аккумулятор емкостью 7040 мАч, который обеспечивает достаточно длительное время автономной работы. Доступны две версии планшета — с поддержкой LTE и только Wi-Fi, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант для связи с интернетом.