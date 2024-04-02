Lenovo выпустила планшет Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition с бумажным дисплеем

Компания Lenovo расширила свой ассортимент планшетов, выпустив на китайском рынке модель Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition.

Этот планшет уделяет особое внимание инструментам для обучения и функциям, созданным для более комфортного и эффективного изучения материала.

Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition получил большой 12,7-дюймовый экран с “бумажным эффектом”, его разрешение составляет 2944 x 1840 пикселей. В дисплеи реализовали несколько технологий, которые существенно снижают нагрузку на глаза во время работы с планшетом.

В Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition добавили более 45 000 уроков от известных учителей начальных, средних и старших классов. В целом планшет разработан для школьников, помимо доступа к урокам, в устройстве есть большая база нужных книг, которые затрагивают школьную программы.

В основе планшета лежит восьмиядерный процессор, его модель компания решила не раскрывать.

Оперативной памяти встроили 8 ГБ, постоянной памяти 128 ГБ, встроенный аккумулятор на 10200 мАч способен обеспечить до 8 ч. непрерывного воспроизведения видео.

Размеры Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition составляют 293,37 мм x 190,76 мм x 6,9 мм, а вес — около 615 г. В аппарате есть Wi-Fi 6, 13-мегапиксельная фронтальная камера, 8-мегапиксельная основная камера, аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos, состоящая из 4 динамиков

В Китае Lenovo Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition оценили в 1399 юаней, что в пересчете около 17,7 тыс. рублей.

Источник: gizmochina