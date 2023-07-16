Lenovo выпустила планшет Tab M10 5G с Android 13 по цене 27,5 тысячи рублей

Новый планшет от компании Lenovo относится к устройству среднего уровня, на рынке его будут продавать ориентировочно за 300 долларов.

Новинка Lenovo Tab M10 5G несмотря на свою цену получил поддержку 5G. Аппарат будет доступен в вариантах с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти предложат только 128 ГБ.

В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 695, который состоит из двух Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц.

Графический ускоритель используется Adreno 619. В планшете заявлена поддержка карт памяти формата microSD.

Lenovo Tab M10 5G получил пару стереодинамиков, разъем для наушников 3,5 мм и аккумулятор на 7700 мАч.

Экран в планшете используется типа IPS диагональю 10,61 дюйма с разрешением 2000 × 1200 пикселей и максимальной яркостью 400 кд/м2.

Фронтальная камера в Lenovo Tab M10 5G установлена на 8 Мп, на тыльной панели установили модуль на 13 Мп.