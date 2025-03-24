Lenovo выпустила новый офисный дисплей ThinkVision S25e-30

Компания Lenovo анонсировала выход своего нового офисного монитора ThinkVision S25e-30, который уже доступен на китайском рынке по цене 579 юаней (6600 руб.).

Дисплей имеет 24,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD 1920 x 1080, что делает его подходящим для повседневных задач и легкого творчества.

Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и время отклика 4 мс, что обеспечивает более плавную работу по сравнению с обычными дисплеями на 60 Гц. Дизайн устройства минималистичный, с узкими рамками, что увеличивает полезную площадь экрана.

По цветопередаче, S25e-30 предлагает 99% покрытие sRGB, контрастность 1300:1 и поддержку до 16,7 миллиона цветов, что позволяет комфортно редактировать фотографии и заниматься дизайном, хотя это не профессиональный цветной монитор.

Монитор также заботится о здоровье глаз: он сертифицирован TÜV Rheinland и Eyesafe, имеет функции снижения синего света и затемнения без мерцания, чтобы уменьшить нагрузку на зрение при длительном использовании.

Для подключения предусмотрены порты HDMI 1.4 и VGA, а также аудиоразъем 3,5 мм. Подставка позволяет регулировать наклон экрана и оснащена системой организации кабелей. Дисплей поддерживает крепление VESA, что удобно для установки на стену.

Яркость составляет 250 нит, что подходит для большинства помещений, а углы обзора достигают 178 градусов, что обеспечивает стабильное изображение. При весе чуть более 4 кг, монитор легко перемещать.