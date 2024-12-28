Lenovo выпустила новый компактный проектор Xiaoxin 100M в Китае

Компания Lenovo представила новый проектор Xiaoxin 100M на китайском рынке, ставший доступным для покупки по цене 699 юаней (9400 руб.) на платформе JD.com. Это устройство следует за недавним выпуском проектора Xiaoxin 100GT.

Xiaoxin 100M оснащён U-образным динамическим стабилизатором, который обеспечивает устойчивость и позволяет комфортно смотреть фильмы в разных положениях.

Проектор весит всего 0,8 кг, что делает его портативным и удобным для использования. Он предлагает яркость 230 кд/м² и разрешение 1080p, поддерживает HDR10 и 4K, что обеспечивает качественное изображение с насыщенными цветами.

Проектор работает на 4-ядерном процессоре A55 и графическом процессоре Mali-G52, имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Он основан на системе ZUI с Android 12, что упрощает навигацию.

Также предусмотрены функции автофокусировки и коррекции искажений, что позволяет получать чёткое изображение без дополнительных настроек.

Xiaoxin 100M поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 для быстрого подключения и дублирования экрана. Кроме того, проектор защищает глаза от синего света и имеет различные порты для подключения устройств, включая HDMI и USB.