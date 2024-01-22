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Lenovo выпустила ноутбук Y7000P для геймеров с процессором Core i7 и графикой RTX 40

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Этот ноутбук оснащен мощными компонентами от Intel и NVIDIA, а также обладает экраном, идеальным для киберспорта, и возможностью увеличения оперативной памяти.

Lenovo выпустила ноутбук Y7000P для геймеров с процессором Core i7 и графикой RTX 40

Lenovo представила свою новую модель ноутбука для геймеров Lenovo Legion Y7000P (2024), которая является более доступной альтернативой флагманской версии.

Lenovo Legion Y7000P (2024) имеет 16-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления в 165 Гц и разрешением 2560×1600 пикселей.

Яркость экрана составляет 350 нит, а точность цветопередачи ΔE < 2 (100% sRGB) и время отклика составляют 3 мс. Дополнительные возможности включают поддержку технологий Dolby Vision и NVIDIA G-SYNC. Отличительной особенностью этой модели являются очень тонкие рамки экрана, окружающие его с трех сторон.

Lenovo выпустила ноутбук Y7000P для геймеров с процессором Core i7 и графикой RTX 40

Ноутбук Lenovo Legion Y7000P (2024) обладает различными интерфейсами, включающими 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (один с DisplayPort, другой с функцией быстрой зарядки на 140 Вт), 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм аудиоразъем
Ethernet, Кардридер для microSD и HDMI 2.1.

В максимальной конфигурации ноутбук оснащен 20-ядерным процессором Intel Core i7-14700HX, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR5-5600. Оперативная память распаяна на материнской плате, но также предусмотрен слот SO-DIMM, позволяющий установить дополнительный модуль.

Для хранения данных используется SSD емкостью 1 ТБ с коннектором М.2 (PCle 4.0). Графическим процессором служит видеокарта GeForce RTX 4050, 4060 или 4070. В Китае цены в зависимости от конфигурации варьируются от 1010 до 1 246 долларов, а это от 89 тыс. до 110 тыс. рублей.

 

Lenovo выпустила ноутбук Y7000P для геймеров с процессором Core i7 и графикой RTX 40

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