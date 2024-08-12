Lenovo выпустила изогнутый 27-дюймовый монитор дешевле 17 тыс. рублей

Lenovo представила 27-дюймовый изогнутый монитор R27qc-30, который идеально подходит для игр. Он оснащен 2K панелью с разрешением 2560 × 1440 и поддерживает частоту обновления до 180 Гц.

Кривизна монитора составляет 1500R, что соответствует углу обзора человеческого глаза. Это позволяет обеспечить погружение в изображение без искажений. Размеры устройства — 258,8 мм x 385,0 мм x 610,4 мм, а соотношение сторон 16:9.

При подключении по HDMI максимальная частота обновления составляет 144 Гц, а через DisplayPort — 180 Гц. Монитор имеет время отклика 0,5 мс и статическую контрастность 1000:1, охватывая 99% цветовой гаммы sRGB. Также он сертифицирован по стандарту TÜV Rheinland, а значит, что у модели низкое излучение синего света.

Подставка позволяет наклонять, поворачивать и регулировать высоту монитора. Вес устройства составляет 6,1 кг с подставкой и 4,2 кг без нее, поддерживается настенный монтаж VESA 100×100 мм.

Монитор потребляет менее 26 Вт в обычном режиме и менее 65 Вт при максимальной нагрузке. Он имеет два порта HDMI, один DisplayPort и аудиопорт 3,5 мм.

Изогнутый 27-дюймовый монитор оценили в Китае в 1399 юаней или 16 600 рублей.