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Lenovo выпустила доступную версию ThinkBook 16 Gen 7 с чипом Snapdragon X Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Lenovo анонсировала новый лэптоп ThinkBook 16 Gen 7+, который будет доступен в продаже в США в октябре по цене от 749 долларов.

Lenovo выпустила доступную версию ThinkBook 16 Gen 7 с чипом Snapdragon X Plus

Устройство оснащено 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 300 нит. Дисплей охватывает 100% гаммы sRGB и 45% NTSC, а в верхней рамке находится веб-камера с механической шторкой.

За производительность отвечает ARM-процессор Qualcomm Snapdragon X Plus. Лэптоп может иметь до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ накопителя PCIe Gen4x4.

Аккумулятор на 84 Втч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. В набор интерфейсов входят два порта USB Type-C, два USB Type-A, один HDMI, разъем для наушников, слот для карты памяти и модуль Wi-Fi 7.

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