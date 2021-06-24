Lenovo выпустила Chromebook IdeaPad 5i и Flex 5i

В преддверии выставки MWC 2021 Lenovo выпустила два новых ноутбука IdeaPad 5i и Flex 5i на базе Chrome OS, чтобы конкурировать на рынке с низким и средним уровнями.

Самым примечательным из нового дуэта Lenovo Chromebook, безусловно, является IdeaPad 5i. Он поставляется с интересующей световой панелью вдоль переднего края по всей длине тачпада. Это просто цветовой индикатор текущего заряда батареи вашего устройства.

Имеется 14-дюймовый сенсорный дисплей FHD IPS с максимальной яркостью 300 нит, при этом он поставляется с несколькими конфигурациями, включая процессоры Intel Pentium, Core i3 и Core i5, 4/8 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ внутреннее хранилище. Клавиатуру можно настроить с подсветкой, в то время как выбор портов включает 2 x USB-C, 1 x USB-A, а также слот для карты microSD.

Аккумулятор Lenovo IdeaPad 5i рассчитан на 10 часов работы, а его вес составляет 1,42 кг. Цена начинается от 399 евро или около 475 долларов, предлагается два цвета: песочный и штормовой серый.

К Lenovo IdeaPad 5i присоединяется IdeaPad Flex 5i, более скромный 13,3-дюймовый Chromebook с почти полностью вращающимся дисплеем. Внутреннее устройство практически идентично, но IdeaPad Flex 5i предлагает варианты дисплея OLED и дополнительную конфигурацию процессора Intel Celeron. Поскольку IdeaPad Flex 5i меньше по размеру, он немного теряет в весе — 1,35 кг.

К сожалению, Lenovo отказалась от изящной световой панели на IdeaPad Flex 5i, но цена осталась прежней — 399 евро или около 475 долларов. Он будет доступен в двух цветах: Iron Grey и Abyss Blue. Оба новых IdeaPad поступят в продажу в следующем месяце.