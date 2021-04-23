Lenovo вернулась на рынок смартфонов РФ после четырёхлетнего перерыва

Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов, и презентует модель Lenovo K12 Pro.

Официально Lenovo с 2017 года не поставляет в РФ свои смартфоны, при этом она продолжила поставлять к нам аппараты под брендом Motorola.

Теперь компания возвращается в РФ с новым аппаратом Lenovo K12 Pro. Его уже можно заказать в розничных точках продаж ритейлеров «М.Видео–Эльдорадо», Goods.ru и «Ситилинк», а также других магазинах и официальном сайте Lenovo.



Lenovo K12 Pro можно приобрести по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей, причем первые покупатели имеют возможность купить смартфон со скидкой в 1000 или 2000 рублей в зависимости от цвета устройства.



Lenovo K12 Pro получил 6,8-дюймовый экран с разрешением 720х1640 пикселей, фронтальную камеру на 16 Мп и основную камеру с датчиком на 64 Мп.

В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 662, его дополнили 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Смартфон еще получил NFC, 3,5 мм разъем для наушников и аккумулятор на 6000 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 10.