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Lenovo вернулась на рынок смартфонов РФ после четырёхлетнего перерыва

23.04.2021 23:10

Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов, и презентует модель Lenovo K12 Pro.
Официально Lenovo с 2017 года не поставляет в РФ свои смартфоны, при этом она продолжила поставлять к нам аппараты под брендом Motorola.

Теперь компания возвращается в РФ с новым аппаратом Lenovo K12 Pro. Его уже можно заказать в розничных точках продаж ритейлеров «М.Видео–Эльдорадо», Goods.ru и «Ситилинк», а также других магазинах и официальном сайте Lenovo.

Lenovo вернулась на рынок смартфонов РФ после четырёхлетнего перерыва
Lenovo K12 Pro можно приобрести по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей, причем первые покупатели имеют возможность купить смартфон со скидкой в 1000 или 2000 рублей в зависимости от цвета устройства.

Lenovo вернулась на рынок смартфонов РФ после четырёхлетнего перерыва
Lenovo K12 Pro получил 6,8-дюймовый экран с разрешением 720х1640 пикселей, фронтальную камеру на 16 Мп и основную камеру с датчиком на 64 Мп.

В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 662, его дополнили 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Смартфон еще получил NFC, 3,5 мм разъем для наушников и аккумулятор на 6000 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 10.

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