Lenovo ведет разработку фирменной операционной системы на базе искусственного интеллекта

Компания Lenovo сообщила о разработке операционной системы с искусственным интеллектом (ИИ), которая может представлять конкуренцию для Windows 11.

На CES 2024 исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент Lenovo China, Лю Цзюнь, намекнул на планы по выпуску ОС с ИИ в этом году.

Стратегия компании в области ИИ и полные стеки интеллектуальности уже были объявлены ранее, и новая операционная система Lenovo будет основана на продуктах с акцентом на искусственном интеллекте и персональных агентах.

Это позволит Lenovo конкурировать с Windows и повторить успех Huawei с HarmonyOS. Ожидается, что компания предоставит больше информации о своей разработке в ближайшем будущем.