Lenovo Tab P12 Pro появился в FCC с двухдиапазонным Wi-Fi и NFC

Ранее в этом месяце грядущий Lenovo Tap P12 Pro был замечен в консоли Google Play. В листинге раскрыты некоторые из его основных характеристик. Теперь, спустя несколько недель, этот планшет был сертифицирован Федеральной комиссией США по связи, раскрывая его возможности подключения.

Lenovo Tab P12 Pro с номером модели TB-Q706F появился на FCC. Согласно листингу, этот планшет будет поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi и NFC. Помимо этих двух факторов, в листинге также говорится, что размеры планшета будут составлять 286 × 185 мм.

Согласно Google Play Console, этот планшет будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 11.

Прошлогодний Lenovo Tab P11 Pro от Sicne был переименован в Lenovo Xiaoxin Pad Pro, грядущий Lenovo Tab P12 Pro также может быть переименованным в Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 с некоторыми изменениями, поскольку, как говорят, он будет поставляться с другим SoC.

Следовательно, мы можем ожидать таких функций, как 11,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частоту обновления 90 Гц и Dolby Vision. Планшет может поставляться с двойной задней камерой 13 МП (широкий) + 5 МП (сверхширокий), двумя фронтальными камерами 8 МП (широкий) + 8 МП (ИК для разблокировки лица), четырьмя динамиками с Dolby Atmos, портом USB Type-C 3.1, слотом для карты MicroSD, боковым датчиком отпечатков пальцев, аккумулятором на 8600 мАч и быстрой зарядкой 20 Вт.

Источник — Astera.