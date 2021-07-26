Спустя шесть месяцев после выхода Lenovo Tab P11 Pro доступная модель наконец-то доступна в Индии.

P11 Lenovo Tab является одним из многих продуктов, которые были начаты в Индии в рамках продажи Amazon Prime дня. Устройство поставляется в единственном варианте Wi-Fi + LTE с 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти и цветовой окраской «Платиновый серый» в стране.

Его цена составляет 24 999, и только участники Prime могут заказать планшет до 27 июля. Клиенты могут получить мгновенную скидку в размере 1250 на кредитную карту HDFC Bank, 500 на дебетовую карту HDFC Bank или 1750 на дебетовую / HDFC Bank.

Планшет оснащен 11-дюймовой панелью IPS LCD TDDI (Touch and Display Driver Integration) с разрешением 2000 x 1200 пикселей (2K), максимальной яркостью 400 нит и покрытием против отпечатков пальцев. Этот экран, сертифицированный TÜV Rheinland (с низким уровнем синего излучения), также поддерживает ввод с помощью стилуса.

Кроме того, устройство работает на SoC Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ памяти UFS 2.1. Что касается программного обеспечения, он работает под управлением Android 10 и имеет Google Kids Space .

Что касается подключения, продукт поставляется с одним слотом для SIM-карты для подключения 4G, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.1, портом USB Type-C и 4-точечным контактом для дополнительной клавиатуры. Он также имеет слот для карт MicroSD (до 1 ТБ) и важные датчики, такие как акселерометр, датчик внешней освещенности, компас, гироскоп, вибратор и датчик ToF (Time-of-Flight) для разблокировки лица.

Другие функции включают в себя 13-мегапиксельную заднюю камеру с автофокусом, 8-мегапиксельную фронтальную камеру с фиксированным фокусом, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, массив с двумя микрофонами и аккумулятор на 7500 мАч.

И последнее, но не менее важное: Lenovo Tab P11 имеет размеры 258,4 x 163 x 7,5 мм и весит около 490 г.

Источник — Astera.