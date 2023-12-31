Lenovo раскрыла ключевые особенности новых игровых ноутбуков Legion на тизер-постерах

Lenovo недавно представила долгожданную линейку игровых ноутбуков Legion, включающую серии Y7000P, Y9000P, Y9000X и Y9000K. С помощью выхода тизер-постеров Lenovo предлагает нам заглянуть в ключевые особенности этих предстоящих устройств.

Модель Y7000P, представленная всего несколько дней назад, имеет переработанный внешний вид и оснащена последними процессорами 14-го поколения серии HX от Intel и графическими картами RTX 40. Lenovo заявляет, что это их самая мощная модель Y7000P на сегодняшний день, включающая новую технологию охлаждения для улучшения общей производительности.

Аналогично, следующее поколение Y9000P будет оснащено последними процессорами 14-го поколения серии HX и графическими картами RTX 40. Эта модель выделяется возможностью выбора профессионального экрана с частотой обновления 240 Гц и широкой цветовой гаммой P3, что удовлетворит потребности дизайнеров и игроков.

Кроме того, Lenovo упоминает о возможности установки дополнительного SSD-накопителя емкостью 2 ТБ для новой модели Legion Y9000K, предоставляя пользователям больше возможностей для расширения хранения данных.

Согласно сообщениям, Intel планирует представить процессоры 14-го поколения серии HX на выставке CES в начале января. После анонса Lenovo и другие производители ожидаются скоро запустить свои ноутбуки на основе этих процессоров.

Утечки информации о характеристиках процессоров 14-го поколения серии HX указывают на значительные улучшения. Модель i9-14900HX имеет частоту ядра до 5,8 ГГц, что на 0,2 ГГц больше, чем у флагманской модели предыдущего поколения. Кроме того, модель i7-14700HX имеет частоту до 5,5 ГГц и четыре дополнительных малых ядра по сравнению с предшественником.