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Lenovo работает над портативной игровой консолью Android под названием Legion Play

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По всей видимости, Lenovo намерена выйти на рынок портативных игровых консолей со своим собственным предложением. Новая утечка выявила Legion Play, портативную игровую консоль на базе Android.

Согласно отчету AndroidAuthority , изображения грядущей игровой консоли Android были замечены на GBA Temp пользователем, который обнаружил, что изображения были связаны с собственным веб-сайтом китайского технологического гиганта, который предлагал брендинг Legion Play. В отчете также говорится, что изображения были загружены на веб-страницы MWC 2021 немецкого и японского подразделения компании . Другими словами, бренд изначально рассматривал возможность запуска этого устройства в начале этого года, но его планы изменились по неизвестным причинам.

Судя по изображениям, Legion Play — это портативная игровая консоль, работающая под управлением Android с тем, что выглядит как настраиваемая пусковая установка. Мы даже можем видеть значки NVIDIA GeForce Now, Play Store, а также нескольких других приложений Google. Кроме того, мы видим, что он оснащен портом USB Type C, разъемом для наушников 3,5 мм, двумя аналоговыми джойстиками, четырьмя лицевыми кнопками, D-pad и даже плечевыми кнопками.

Lenovo

Примечательно, что на веб-сайте также было описание продукта, в котором говорилось, что «Lenovo Legion Play, разработанная для игр класса AAA, является первой облачной игровой консолью Android. Консоль позволяет пользователям играть в сотни облачных игр, транслировать свою библиотеку игр или играть в мобильные игры. Он оснащен 7-дюймовым безрамочным дисплеем 16: 9 FHD, HDR 10, встроенными контроллерами, двумя динамиками, двойной вибрацией и аккумулятором емкостью 7000 мАч, чтобы обеспечить лучший игровой процесс. Наша программа для разработчиков открыта для всех разработчиков игр. Скоро появится на избранных рынках ». На данный момент неясно, когда компания запустит продукт, поэтому следите за обновлениями.

 

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