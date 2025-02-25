Lenovo презентовала Legion Pro 34 — первый изогнутый OLED-монитор с частотой 240 Гц

Компания Lenovo анонсировала новый игровой монитор Legion Pro 34, который стал первым в мире изогнутым OLED-дисплеем с частотой обновления 240 Гц.

Монитор доступен в Китае по стартовой цене 4999 юаней (59 000 руб.), а в розничной продаже его цена составит 6100 юаней (72 000 руб.).

Legion Pro 34 оснащён 34-дюймовой изогнутой OLED-панелью с разрешением 3440×1440 и кривизной 800R, что обеспечивает эффект полного погружения. Время отклика составляет всего 0,03 мс, что делает его идеальным для соревновательных игр.

Монитор предлагает впечатляющий коэффициент контрастности 1 500 000:1, что обеспечивает глубокие черные и яркие цвета. Он поддерживает 99% охвата sRGB и 98,5% DCI-P3, а также 10-битную глубину цвета с 1,07 миллиарда цветов. Максимальная яркость достигает 1300 нит, что делает его подходящим для игр и работы с графикой.

Lenovo интегрировала сертификацию HDR True Black 400, что улучшает контрастность и точность цветопередачи. Монитор также поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync для уменьшения разрывов изображения.

Что касается подключения, Legion Pro 34 имеет HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с быстрой зарядкой мощностью 140 Вт. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять несколькими устройствами с одной клавиатурой и мышью.

Монитор предлагает эргономичную подставку с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота, а также совместим с креплением VESA. Встроенные динамики мощностью 5 Вт обеспечивают качественное звучание.

Кроме того, Legion Pro 34 оснащён датчиком освещённости, который автоматически регулирует яркость в зависимости от окружающей среды. Он также имеет технологии, предотвращающие выгорание OLED-дисплея, что увеличивает его долговечность.