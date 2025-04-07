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Lenovo представляет новый флеш-накопитель XS720 в стиле ретро

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Компания Lenovo расширяет свою линейку Xiaoxin, представив стильный твердотельный флеш-накопитель XS720. Этот компактный и производительный гаджет идеально подходит для хранения данных в путешествиях.

Lenovo представляет новый флеш-накопитель XS720 в стиле ретро

XS720 доступен в вариантах с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти, а версия на 2 ТБ появится позже. Цены начинаются от 249 юаней (35 долларов) и достигают 599 юаней (83 доллара) за 1 ТБ.

Накопитель поддерживает USB 3.2 Gen2 и обеспечивает скорость чтения до 1040 МБ/с и записи до 1000 МБ/с, что позволяет легко обрабатывать файлы, включая 4K-видео и большие коллекции фотографий.

Дизайн XS720 включает разъемы USB-C и USB-A, что делает его совместимым с различными устройствами без необходимости в адаптерах.

Lenovo представляет новый флеш-накопитель XS720 в стиле ретро

Он работает с Windows, macOS, Linux, Android, iOS 15/16 и HarmonyOS. Корпус из цинкового сплава защищен от пыли, брызг и ударов, и прошел более 80 часов испытаний на долговечность.

Весит накопитель менее 50 граммов и имеет длину всего 77,8 мм, что позволяет легко помещать его в карман или цеплять на брелок. Дизайн выполнен в ретро-стиле с пастельными оттенками и напоминает классический игровой контроллер.

На устройство предоставляется трехлетняя гарантия, что подтверждает его надежность. С возможностью установки накопителя объемом 2 ТБ XS720 становится отличным решением для хранения данных.

 

Lenovo представляет новый флеш-накопитель XS720 в стиле ретро

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