Lenovo представит первый в истории игровой ноутбук с ChromeOS вместо ОС Windows

Lenovo намерена выпустить очень странный игровой ноутбук, который не получит дискретную видеокарту, а также будет работать не под управлением операционной системы Windows.

Будущая новинка будет относится к серии IdeaPad Gaming, но ее выпустят под управлением Chrome OS. В основе ноутбука будет лежать процессор Core i3-1215U либо Core i5-1235U, а эти чипы конечно неплохие по производительности, но их встроенные видеокарты далеко не игровые и уступают встроенным GPU в Ryzen.

Помимо этого, в ноутбуке установят экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей, что приведет к дополнительной нагрузке на графическое ядро.

Известно, что в IdeaPad Gaming Chromebook будет 16-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512, но даже при таких параметрах ноутбук сложно назвать игровым.