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Lenovo представила заводные клавиатуру и мышку, которым не нужно электричество

Автор На чтение 1 мин Просмотров 168 Опубликовано

На выставке CES 2024 компания Lenovo представила инновационный набор беспроводной клавиатуры и мыши, который использует механическую и солнечную энергию для зарядки. Набор получил название Mechanical Energy Harvesting Combo.

Lenovo представила заводные клавиатуру и мышку, которым не нужно электричество

Клавиатура оснащена тонкой солнечной панелью, которая собирает солнечную энергию. Кроме того, ее можно заводить, подобно старым будильникам. Вращение в течение пяти минут генерирует достаточно энергии для работы клавиатуры на протяжении 30 минут. Это удобная альтернатива, особенно когда солнечная энергия недоступна.

Мышь в наборе также имеет инновационную функцию — встроенный завод, которого хватит до 30 минут автономной работы мыши при активном использовании.

Lenovo представила заводные клавиатуру и мышку, которым не нужно электричество

Она тоже способна заряжаться от солнечной энергии. Пока продемонстрированные устройства являются концептом, но даже это показывает, как маленькие устройства могут не зависеть от традиционных источников питания.

Клавиатура и мышь Lenovo также обладают поддержкой Bluetooth и двухрежимного подключения 2.4G, что позволяет универсально использовать их с различными устройствами.

 

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