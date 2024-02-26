Lenovo представила свое видение ноутбуков с ИИ: показан прозрачный ThinkBook

Новый концепт от Lenovo, названный ThinkBook Transparent Display Concept, представляет собой прозрачный экран с поразительной прозрачностью 55%. Этот 17,3-дюймовый экран имеет яркость до 1000 нит и использует микро-светодиодную технологию.

Кроме прозрачного дисплея, ноутбук также имеет прозрачную клавиатуру, которая использует лазерную проекцию для отображения клавиш. Она также может использоваться как блокнот для рисования с использованием стилуса. Однако, отсутствие физических клавиш может быть недостатком, поскольку пользователи могут испытывать трудности при печати.

Ноутбук оснащен большим трекпадом и необходимыми портами для подключения внешних устройств. В корпусе также встроена задняя камера, которая может выполнять различные функции, включая сканирование объектов и людей.

С помощью искусственного интеллекта он может отображать цифровые версии отсканированных объектов на экране.

Хотя Lenovo не раскрыла конкретные технические характеристики этого концепта ThinkBook, известно, что он работает под управлением операционной системы Windows 11.

Важно отметить, что этот прозрачный ноутбук является всего лишь концептом и не доступен для приобретения. Он демонстрирует передовые технологические возможности и представляет «футуристический взгляд на компьютеры с искусственным интеллектом».