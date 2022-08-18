Lenovo представила смартфон Legion Y70 на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1

Представленный в июле смартфон Lenovo Legion Y70 поступил в продажу. На презентации не были озвучены все параметры смартфона, а также его цена. Это произошло только с официальным выходом аппарата на рынок.

Lenovo Legion Y70 создан на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, который дополнили 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

Также предлагается версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Базовая версия смартфона на рынке стоит 437 долларов, за топовую придется заплатить 630 долларов.

В Legion Y70 установили AMOLED экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц. Основная камера смартфона оснащена датчиками 50, 13 и 2 Мп, фронтальный модуль получил разрешение на 16 Мп.

Аппарат оснащен батарей на 5100 мАч с поддержкой 68 Вт зарядки.

Смартфон на фоне конкурентов выделяется толщиной всего 7,99 мм, и это делает Legion Y70 самым тонким флагманом на рынке смартфонов.