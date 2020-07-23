Lenovo представила очень мощный игровой смартфон Legion Duel

Игровой смартфон от компании Lenovo поклонники ждали очень долго, и как оказалось не зря.

Новинка под названием Legion Phone Duel удивила своими особенностями и возможностями. В смартфоне установили два аккумулятора с поддержкой очень мощной зарядки, а под «капотом» разместили новейший процессор и 16 ГБ оперативной памяти.



Lenovo Legion Phone Duel получил 6,65-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED. Разрешение дисплея составляет 2340х1080 пикселей, частота обновления 144 Гц, а частота обновления сенсорного слоя 240 Гц.

В основе игрового смартфона лежит самый производительный в 2020 году мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus с частотой работы 3,1 ГГц.

Уже в базовой конфигурации в игровом смартфоне установлено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Мощная конфигурация получила 16 ГБ ОЗУ.

Флеш-накопитель UFS 3.1 предлагается на 512 ГБ. Особенностью новинки стала батарея, которая состоит из двух блоков по 2500 мАч.

Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 100% всего за 30 минут.

Еще Legion Phone Duel удивил выдвижной 20 Мп селфи-камерой, расположенной на боковой грани смартфона.

На тыльной стороне размещена двойная камера с основным датчиком на 64 Мп и ультраширокоугольным объективом на 16 Мп.

В аппарате реализовали систему жидкостного охлаждения с тепловыми трубками, а на фронтальной панели разместили два стереодинамика.

Толщина игрового смартфона составляет 9,9 мм, а вес 239 г. Цены на Legion Phone Duel пока не объявили, но было сказано, что в некоторых странах новинка появится в следующем месяце.