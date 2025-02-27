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Lenovo представила новый планшет Tab K10 Gen 2 в Индии

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Компания Lenovo анонсировала новый планшет Tab K10 Gen 2 в Индии, который доступен в двух версиях: только с Wi-Fi и с поддержкой 4G.

Lenovo представила новый планшет Tab K10 Gen 2 в Индии

Планшет имеет 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920×1200 и яркостью 400 нит. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ. Устройство работает на Android 14.

Аккумулятор планшета имеет ёмкость 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку. Камеры включают основную на 8 мегапикселей и фронтальную на 5 мегапикселей. Аудио обеспечивают двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Lenovo представила новый планшет Tab K10 Gen 2 в Индии

Tab K10 Gen 2 защищён от пыли и влаги (стандарт IP52) и весит 425 г. Информации о ценах в Индии пока нет, но в Великобритании он стоит около 140 фунтов стерлингов.

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