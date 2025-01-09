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Lenovo представила новые игровые мониторы на CES 2025

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

На выставке CES 2025 компания Lenovo анонсировала два новых игровых монитора: Legion Pro 34WD-10 и Legion R34w-30, которые подойдут как профессиональным геймерам, так и пользователям, работающим с несколькими задачами одновременно.

Lenovo представила новые игровые мониторы на CES 2025

Монитор Legion Pro 34WD-10 имеет 34-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WQHD и кривизной 800R. Он предлагает частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс, обеспечивая яркие и точные цвета с охватом 98,5% цветовой гаммы DCI-P3.

Устройство поддерживает множество портов, включая USB-C и Ethernet, а также имеет функции для предотвращения выгорания пикселей и управления энергопотреблением.

Lenovo представила новые игровые мониторы на CES 2025

Второй монитор, Legion R34w-30, также 34-дюймовый, но с UWQHD-дисплеем и кривизной 1500R. Он предлагает частоту обновления 180 Гц и время отклика 0,5 мс, обеспечивая хорошую цветопередачу с охватом 99% sRGB. Этот монитор также имеет несколько портов для подключения.

Информация о ценах и доступности этих моделей пока не раскрыта.

Lenovo представила новые игровые мониторы на CES 2025

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