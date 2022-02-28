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Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на базе процессора Qualcomm

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Lenovo представила ноутбук серии ThinkPad, в основе которого лежит процессор Snapdragon 8cx Gen 3.
Это первый в мире ноутбук на таком чипе, причем он работает под управлением Windows 11 Pro и поддерживает работу с устаревшими версиями ПО для Windows.

Новинка выполнена их магниевого сплава. 13,3-дюмовый дисплей получил разрешение 1920х1080 пикселей и максимальную яркость 400 400 кд/м2.

Snapdragon 8cx Gen 3 обеспечивает ноутбуку «бесшовное» переключение между беспроводными сетями, поддерживаются Wi-Fi 6E до 5G mmWave/5G sub6 и 4G LTE.

Ноутбук будет предлагаться с оперативной памятью до 32 ГБ LPDDR4x и накопителем до 1 ТБPCIe SSD.

Также новинка получила 5 Мп камеру, три микрофона и инфракрасную камеру. На глобальном рынке Lenovo ThinkPad X13s будет предлагаться по цене от 1099 долларов.

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на базе процессора Qualcomm

Lenovo Lenovo ThinkPad X13s
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