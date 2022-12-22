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Lenovo представила ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro с графикой GeForce RTX 4050

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Lenovo представила ноутбук IdeaPad 5 Pro с процессором AMD Ryzen 7000HS и видеокартой GeForce RTX 4050.

Стоит отметить, что этот процессор и видеокарта еще официально не представлены, и это возможно произойдет в начале следующего месяца в рамках международной выставки CES 2023.

Новый ноутбук от компании Lenovo будет выпускаться в большом количестве конфигураций. Предложат процессоры Ryzen 5 7535HS, Ryzen 5 7460HS, Ryzen 7 7735HS и Ryzen 7 7840HS. Видеокарты будут доступны RTX 3050 и RTX 4050.

Новинка получила 16-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой обновления 20 Гц.

Оперативной памяти установят 16 или 32 ГБ. SSD накопитель на 512 ГБ либо 1 ТБ. Стартовая цена на ноутбук IdeaPad 5 Pro пока не называется.

Lenovo Lenovo IdeaPad 5 Pro
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