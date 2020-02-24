Lenovo представила недорогую серию бизнес-ноутбуков Thinkpad L

Lenovo сегодня представила бизнес-ноутбуки серии ThinkPad L, которая теперь состоит из четырёх моделей с экранами диагональю 13.3, 14 и 15-дюймов.

Презентация новинок прошла в США. Они получили большое количество конфигураций. Так, будут предложены модели от Celeron 5205U до десятого поколения Core i7.

Оперативной памяти в максимальной конфигурации установят 32 ГБ, а в самом доступном ноутбуке серии ОЗУ будет всего 4 ГБ.

С экранами варианты выбора будут тоже широкие — от простого TN-дисплея с разрешением HD до IPS-матрицы с разрешением FullHD.

Самый доступный ноутбук будет с 15-дюймовый дисплеем, который предложат за 649 долларов, а вот самыми дорогими будут версии с 13,3-дюймовым экраном, откидывающимся на 360 градусов.

Все модели ThinkPad L на рынке будут представлены с интегрированной графикой.