Lenovo представила на публику конкурента Steam Deck — Legion Go

Lenovo официально анонсировала портативный игровой компьютер под названием Legion Go, который вдохновлен Steam Deck. Устройство имеет практически идентичные характеристики, которые ранее утекли в сеть, и одной из главных особенностей данного ПК являются отсоединяемые контроллеры, аналогичные тем, что присутствуют у Nintendo Switch.

Компания Lenovo опубликовала видео с демонстрацией Legion Go на своем официальном YouTube-канале. Права на видео принадлежат Lenovo.

Портативный ПК Lenovo Legion Go будет оснащен следующими характеристиками: операционная система Windows 11, 8,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением QHD+ (2560х1600 пикселей) и частотой обновления экрана 144 Гц, процессор AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA, 16 ГБ оперативной памяти и встроенная память на выбор — 512 или 1024 ГБ с возможностью расширения с помощью карт MicroSD.

Начиная с 31 октября, портативный компьютер Legion Go будет доступен для покупки по цене $699 (примерно 67 тыс. рублей). Пока неизвестно, будет ли устройство официально поставляться в Россию.