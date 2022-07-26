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Lenovo представила игровой QHD-монитор Legion Y27q-30 с частотой обновления экрана 165 Гц

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Lenovo расширила линейку игровых мониторов серии Legion. Новая модель Legion Y27q-30 получила экран диагональю 27 дюймов и частоту обновления 165 Гц.

Legion Y27q-30 оснащен IPS матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей, причем экран способен отображать картинку с частотой 165 Гц. В режиме разгона экран может работать на частоте 180 Гц.

Заявленная пиковая яркость панели составляет 400 кд/м2, контрастность 1000:1. Время отклика пикселя не раскрывается, но было отмечено, что экран является 10 битным с 99% охватом цветового пространства sRGB и 95% охватом пространства DCI-P3.

Монитор можно подключать к компьютеру через HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. В Legion Y27q-30 есть акустическая система суммарной мощностью 6 Вт и регулируемая по высоте и углу наклона подставка. Цену и дату продаж игрового монитора пока не раскрывают.

Lenovo представила игровой QHD-монитор Legion Y27q-30 с частотой обновления экрана 165 Гц

Legion Y27q-30 Lenovo
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