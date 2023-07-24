Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 (2023) по цене от $330

Игровых смартфонов на рынке сейчас огромное количество, к ним можно отнести не только специальные модели, но также и флагманские устройства.

При этом игровых планшетов сейчас практически никто не выпускает. В целом спрос на планшеты сейчас очень маленький, а лидером рынка уже несколько лет считается Apple.

Lenovo представила новый игровой планшет серии Legion. Новинкой стал Legion Y700 (2023), который получил процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и минимум 12 ГБ оперативной памяти, в топовой конфигурации установлено 16 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти предложат 256 или 512 ГБ.

Особенностью планшета стал 8,8-дюймовый качественный дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Пиковая яркость дисплея составляет 500 кд/м2. Аппарат также получил две камеры — фронтальную на 8 Мп и основную на 13 Мп.

Legion Y700 оснастили аккумулятором на 6550 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Интересной особенностью устройства стало наличие двух USB Type-C — через один можно заряжать, а ко второму одновременно можно подключить проводные наушники.

Планшет для игр будет предлагаться по цене от 330 до 390 долларов.