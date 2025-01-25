Lenovo представила Chromebook Plus 2-в-1 с 14-дюймовым экраном, Intel Core 7 и 16 ГБ ОЗУ

Lenovo анонсировала Chromebook Plus 2-в-1, который работает на процессоре Intel Core 7 и имеет 16 ГБ памяти LPDDR5X. Устройство оснащено 14-дюймовым сенсорным дисплеем и шарниром на 360°, что позволяет использовать его как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета.

Этот Chromebook подходит для пользователей с невысокими требованиями к производительности, включая студентов. У него есть несколько вариантов хранения: базовая модель с 128 ГБ памяти eMMC и более дорогие варианты с SSD до 512 ГБ. Устройство также имеет сертификат MIL-STD-810H и клавиатуру, устойчиваю к проливу жидкости.

Экран Chromebook Plus 2-в-1 имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей и фронтальную камеру на 5 Мп со шторкой для конфиденциальности. Дисплей поддерживает сенсорное управление и совместим с Lenovo USI Pen 2. Устройство весит чуть менее 1,5 кг, а аккумулятор ёмкостью 50 Вт·ч обеспечивает до 11 часов автономной работы.

Среди портов есть два USB-A, два USB-C, HDMI и слот для microSD. Беспроводные подключения осуществляются через Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Цены и дата выхода пока не объявлены, но ожидается, что Chromebook Plus 2-в-1 будет доступным по цене, учитывая его функции.