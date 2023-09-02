Lenovo представила 3D-монитор ThinkVision 27 4К, которому не нужны очки

Компания Lenovo представила новый 3D-монитор ThinkVision 27 на конференции IFA, с намерением поддержать продвижение данного продукта на рынке. Этот 27-дюймовый монитор с разрешением 4K обладает особенностью: он позволяет просматривать 3D-изображения без использования специальных очков. Это достигается благодаря встроенной линзе и технологии отслеживания движения глаз в режиме реального времени.

Данный монитор спроектирован с учетом потребностей «творческих» профессионалов, таких как дизайнеры и разработчики 3D-графики. Он создает 3D-эффект путем проецирования разных изображений на каждый глаз пользователя. Разрешение 3D-монитора составляет 1920×2160 пикселей, но линзу можно переключить на обычное 2D-изображение с разрешением 3840×2160 пикселей.

Технология, используемая Lenovo, имеет свои особенности по сравнению с конкурентами, такими как Simulated Reality от компании Dimenco, однако конкретные различия не были описаны.

Для работы в 3D-режиме необходим компьютер с операционной системой Windows 10 или более поздней версией, который соответствует скромным системным требованиям, включая процессор Intel Core i5-7400, графический ускоритель Nvidia GeForce GTX 1050 и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5.

Lenovo планирует выпустить монитор в январе 2024 года по цене 2 999 долларов.