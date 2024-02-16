Lenovo показала ноутбук Yoga Book 9 с двумя 13,3-дюймовыми OLED-экранами

Lenovo провела презентацию ноутбука-трансформера Yoga Book 9 13IMU9, в котором установлено два сенсорных OLED-дисплеев диагональю 13,3 дюйма.

Дисплеи получили разрешение 2880 × 1800 пикселей, максимальную яркость 400 нит, контрастность 100 000:1, цветовой охват 100% DCI-P3 и частота обновления 60 Гц. Ноутбук поддерживает стилус Lenovo Digital Pen 3 и совместим с Bluetooth-клавиатурой Yoga Book 9 KB, что позволяет его использовать в разных сценариях.

Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 создан на процессорах Intel Core Ultra 7 155U с интегрированным графическим ядром, система работает на операционной системе Windows 11.

Используется оперативная память LPDDR5, максимальный допустимый ее объем составляет 32 ГБ, постоянной памяти установлено 1 ТБ.

Ноутбук также оснастили Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB Type C (Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1). Ноутбук также получил акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, датчик Холла и камеру на 5 Мп.

В новинке также установлена акустическая система Bowers & Wilkins состоящая из 4 динамиков, по 2 Вт каждый, причем реализована поддержка технологии Dolby Atmos. Питание устройства осуществляется встроенным аккумулятором на 80 Вт•ч, что обеспечивает до 9 часов автономной работы в активном режиме. Зарядить батарею можно через порт USB Type C с использованием адаптера мощностью 65 Вт. Цены на Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 пока не озвучивают.