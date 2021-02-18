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Lenovo официально представила два новых ноутбука Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro в РФ

18.02.2021 05:57

Lenovo провела презентацию новых ноутбуков Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro, которые созданы с учетом современных требований, а именно высокой автономности и удобства.
Как отметили на презентации, новинки разработаны для удаленной работы, поэтому в них используются мощные аккумуляторы и качественные экраны.

В Yoga Slim 7 Pro установили 14-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10. Модель в магазинах будет предлагаться с разрешением экрана 2880х1800 и 2240х1400 пикселей, но у первого максимальная яркость составит 400 кд/м2, а у второго дисплея — 300 кд/м2. Не зависимо от разрешения частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Lenovo официально представила два новых ноутбука Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro в РФ

В основе Yoga Slim 7 Pro лежат процессоры Intel Core 11-го поколения, причем батарея ноутбука позволяет проработать весь день на средней производительности.

В зависимости от версии в Yoga Slim 7 Pro может устанавливаться дискретный видеоадаптер GeForce MX 450.

IdeaPad 5 Pro уже получил две версии —  с 14 и 16-дюймовым экраном. У них соотношение сторон составляет 16:10 и в зависимости от модификации экран может работать на частоте 120 Гц.

Lenovo официально представила два новых ноутбука Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro в РФ
Новинка на одном заряде способна проработать до 20 часов. Стоит отметить, что IdeaPad 5 Pro оснащен качественными микрофонами, фирменной клавиатурой и поддержкой Dolby Atmos.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro в магазинах будет предлагаться по цене от 80 тыс. рублей, а IdeaPad 5 Pro в самой доступной конфигурации можно будет купить за 65 тыс. рублей.

Lenovo официально представила два новых ноутбука Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro в РФ Lenovo официально представила два новых ноутбука Yoga Slim 7 Pro и IdeaPad 5 Pro в РФ

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