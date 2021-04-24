Планшеты компании Lenovo стали лучше продаваться на индийском рынке, о чем свидетельствуют аналитические данные CyberMedia Research.

По их информации, Lenovo обошла Apple в продажах планшетов и стала лидером на рынке Индии, при этом американская компания оказалась на втором месте, сместив оттуда Samsung.

Последняя оказалась только третьей по продажам планшетов. Как говорят эксперты, Индия является рынком, где новые пользователи не хотят много тратить на покупку планшетов, и именно поэтому Lenovo стала лидером, а Samsung активно начала выпускать планшеты из недорогого сегмента.

Специалисты прогнозируют, что в Индии Samsung скоро сможет стать лидером по продажам планшетов.