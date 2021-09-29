Lenovo обновляет Xiaoxin Air 14 Plus 2021 с Windows 11

Вчера Lenovo анонсировала пять новых ноутбуков в Китае. Главная изюминка этих ноутбуков — то, что они работают под управлением Microsoft Windows 11 из коробки. Это один из немногих компьютеров на рынке с последней версией Windows. Давайте посмотрим на два из этих продуктов в этой статье, а именно на Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition и Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition.
Судя по названию, новые ноутбуки Lenovo отличаются только процессорами. Core Edition оснащен процессором Intel Core i5-1155G7 в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce MX450. С другой стороны, Ryzen Edition поставляется в двух вариантах с процессорами AMD Ryzen 5 5600U и AMD Ryzen 7 4800U.
Обе модели Intel и AMD в стандартной комплектации поставляются с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ SSD. Что наиболее важно, они поставляются с Microsoft Windows 11.
Ноутбуки оснащены 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,2K, соотношением сторон 16:10 и 100% цветовой гаммой sRGB. Экран с антибликовым покрытием поддерживает затемнение по постоянному току и имеет сертификат TÜV Rheinland для низкого уровня излучения синего света.
Варианты подключения на этих компьютерах включают Wi-Fi 6, 2 порта USB 3.2 Gen (Type-A), 2 порта USB Type-C и HDMI. У них также есть кардридер SD.
Другие функции включают полноразмерную клавиатуру с подсветкой, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, систему аутентификации по лицу Windows Hello, аккумулятор на 56,5 Втч и быструю зарядку USB PD на 65 Вт.
И последнее, но не менее важное: эти ноутбуки имеют металлический корпус, имеют толщину 15,9 мм и вес 1,41 кг.
Новые ноутбуки Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus будут продаваться в Китае по следующим ценам.
- Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition
Intel Core i5-1155G7 + MX450 — 5 899 иен (912 долларов)
Ограниченное по времени предложение — 5 499 йен (851 доллар США)
- Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition
AMD Ryzen 5 5600U — 4799 иен (742 доллара)
Ограниченное по времени предложение — 4399 йен (680 долларов США)
- AMD Ryzen 7 4800U — 5199 иен (804 доллара)
Ограниченное по времени предложение — 4799 йен (742 доллара)
Эти компьютеры уже выставлены на предварительный заказ. Они будут доступны для покупки с 5 октября.