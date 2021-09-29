Lenovo обновляет Xiaoxin Air 14 Plus 2021 с Windows 11

Вчера Lenovo анонсировала пять новых ноутбуков в Китае. Главная изюминка этих ноутбуков — то, что они работают под управлением Microsoft Windows 11 из коробки. Это один из немногих компьютеров на рынке с последней версией Windows. Давайте посмотрим на два из этих продуктов в этой статье, а именно на Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition и Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition.

Судя по названию, новые ноутбуки Lenovo отличаются только процессорами. Core Edition оснащен процессором Intel Core i5-1155G7 в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce MX450. С другой стороны, Ryzen Edition поставляется в двух вариантах с процессорами AMD Ryzen 5 5600U и AMD Ryzen 7 4800U.

Обе модели Intel и AMD в стандартной комплектации поставляются с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ SSD. Что наиболее важно, они поставляются с Microsoft Windows 11.

Ноутбуки оснащены 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,2K, соотношением сторон 16:10 и 100% цветовой гаммой sRGB. Экран с антибликовым покрытием поддерживает затемнение по постоянному току и имеет сертификат TÜV Rheinland для низкого уровня излучения синего света.

Варианты подключения на этих компьютерах включают Wi-Fi 6, 2 порта USB 3.2 Gen (Type-A), 2 порта USB Type-C и HDMI. У них также есть кардридер SD.

Другие функции включают полноразмерную клавиатуру с подсветкой, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, систему аутентификации по лицу Windows Hello, аккумулятор на 56,5 Втч и быструю зарядку USB PD на 65 Вт.

И последнее, но не менее важное: эти ноутбуки имеют металлический корпус, имеют толщину 15,9 мм и вес 1,41 кг.

Новые ноутбуки Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus будут продаваться в Китае по следующим ценам.

Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition

Intel Core i5-1155G7 + MX450 — 5 899 иен (912 долларов)

Ограниченное по времени предложение — 5 499 йен (851 доллар США)

Intel Core i5-1155G7 + MX450 — 5 899 иен (912 долларов) Ограниченное по времени предложение — 5 499 йен (851 доллар США) Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition

AMD Ryzen 5 5600U — 4799 иен (742 доллара)

Ограниченное по времени предложение — 4399 йен (680 долларов США)

AMD Ryzen 5 5600U — 4799 иен (742 доллара) Ограниченное по времени предложение — 4399 йен (680 долларов США) AMD Ryzen 7 4800U — 5199 иен (804 доллара)

Ограниченное по времени предложение — 4799 йен (742 доллара)

Эти компьютеры уже выставлены на предварительный заказ. Они будут доступны для покупки с 5 октября.