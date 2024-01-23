Lenovo намерена сделать из Motorola ведущий бренд смартфонов

Lenovo ставит перед Motorola амбициозные цели и верит, что в течение трех лет бренд сможет достичь больших успехов. Компания стремится войти в сегмент премиальных смартфонов, где Apple и Samsung доминируют.

Президент Lenovo по международным рынкам, Мэтью Зелински, заявил, что скоро представится складной смартфон Motorola Razr, который станет попыткой фирмы пробиться на премиальный рынок. Он также выразил уверенность, что через три года Motorola станет третьим в мире по объему продаж смартфонов.

Однако в настоящее время эти заявления кажутся слишком оптимистичными и нереальными. Apple и Samsung владеют 40% рынка, в то время как Motorola и Lenovo составляют всего 4%, согласно отчету за 4-й квартал 2023 года.

Китайскому производителю предстоит ожесточенная борьба с уже установившимися местными конкурентами, такими как Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus и другими. Для того чтобы занять хотя бы третье место в рейтинге, Motorola должна увеличить свое присутствие более чем на 300% и забрать минимум 13% рынка.

В беседе с CNBC Зелински не раскрыл более широкую стратегию, поэтому будущие новинки Motorola, ориентированные на разные ценовые категории, покажут, насколько реалистичны его слова. Остается следить за развитием событий и увидеть, сможет ли Motorola достичь поставленных целей при поддержке Lenovo.