Lenovo начала сотрудничать с Baidu для интеграции продвинутого ИИ в свои смартфоны

Китайская компания Baidu, один из ведущих технологических гигантов страны, заключила важное партнерство с производителем смартфонов Lenovo для интеграции передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их устройства.

Особое внимание будет уделено модели Baidu Ernie Large Model (LLM). Это сотрудничество является продолжением подобных соглашений, заключенных Baidu с другими производителями, включая Samsung и Honor, и является стратегическим шагом для расширения присутствия компании на рынке мобильной связи.

Компания Lenovo, известная своим разнообразным портфолио, включая персональные компьютеры и планшеты, теперь интегрирует модель Ernie от Baidu в свои флагманские смартфоны, чтобы воспользоваться растущей тенденцией использования функций на базе ИИ в мобильных устройствах. Эта тенденция стала особенно популярной после успеха модели ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года.

В настоящее время на рынке в области ИИ ведущую позицию занимают телефоны Google Pixel, поддерживаемые надежными облачными сервисами ИИ. Тем не менее сообщается, что Apple также работает над интеграцией моделей генерации ИИ в свои iPhone.

Партнерство между Baidu и Lenovo является попыткой конкурировать в этой области и предложить потребителям инновационные функции на базе ИИ, такие как чат-боты и перевод в режиме реального времени, прямо на смартфонах.

По прогнозам исследовательской компании Canalys, примерно 5% всех поставляемых по всему миру в 2024 году смартфонов, что составит около 60 миллионов устройств, будут обладать возможностями ИИ. Это свидетельствует о растущем спросе на смартфоны с интегрированным ИИ и о потенциале таких функций стать неотъемлемыми для потребителей в долгосрочной перспективе.

В Китае, где услуги ИИ от американских компаний недоступны, отечественные компании, такие как Baidu, Alibaba и Tencent, доминируют на рынке, предлагая более 200 моделей ИИ.

Главный исполнительный директор Baidu Робин Ли подчеркнул важность практического применения ИИ и расширения сотрудничества с производителями смартфонов для улучшения модели LLM от Baidu и эффективной конкуренции с американскими конкурентами.

Помимо Lenovo, другие китайские производители смартфонов, такие как Vivo, Xiaomi и Huawei, также инвестируют в разработку своих моделей с встроенным ИИ, хотя конкретные детали пока не разглашаются.

Аналитики рассматривают интеграцию модели LLM от Baidu в смартфоны Lenovo как стратегический ход для обоих компаний. Для Baidu это шанс расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств и увеличить использование своих ИИ-технологий. Для Lenovo это возможность улучшить свои смартфоны и предложить потребителям новые функции на базе ИИ.

Интеграция модели Ernie от Baidu в смартфоны Lenovo позволит пользователям получить доступ к передовым функциям ИИ, таким как чат-боты и перевод в режиме реального времени. Это может улучшить опыт использования смартфонов и привлечь больше пользователей.