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Lenovo на MWC представит ноутбук с прозрачным экраном

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На выставке Mobile World Congress (MWC) 2024, которая пройдет с 26 по 29 этого месяца, компания Lenovo собирается представить ноутбук с прозрачным экраном. Ожидается, что это устройство будет оснащено полностью прозрачным дисплеем OLED, что делает его уникальным предложением в своей категории продуктов.

Технология прозрачных экранов, ранее существовавшая только в качестве концепции, быстро развивается и приближается к коммерческой целесообразности. Компания Samsung продемонстрировала прототип на выставке CES 2010, но высокие затраты на производство препятствовали его доступности. Однако недавние разработки свидетельствуют об изменении в этой области, и компания LG представила прозрачный OLED-экран на выставке CES 2024, что открывает путь для более простого массового производства.

Lenovo на MWC представит ноутбук с прозрачным экраном

Прозрачный ноутбук от Lenovo будет иметь безрамочный дизайн с полностью прозрачным дисплеем и корпусом. Основные компоненты будут стратегически размещены в области «подбородка», а тонкая не прозрачная рамка окружит весь девайс. Этот инновационный дизайн не только улучшает эстетику, но и отражает стремление Lenovo преодолевать границы дизайна ноутбуков.

Lenovo на MWC представит ноутбук с прозрачным экраном

Источник: gizmochina

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