Компания Lenovo работает над серией смартфонов Lenovo K13. Свежая информация показывает, что грядущие Lenovo K13 Pro и K13 Note были замечены в консоли Google Play и в списке поддерживаемых Google устройств. В списках представлена ​​ключевая информация, такая как разрешение дисплея, набор микросхем, оперативная память и версия Android.

Lenovo K13 Pro и K13 Note оснащены дисплеем HD + с каплевидным вырезом, который предлагает разрешение 720 x 1600 пикселей и соотношение сторон 20: 9. Модель Pro оснащена чипсетом Snapdragon 662, который указан в списке под номером SM6115. SoC сочетается с 6 ГБ оперативной памяти.

С другой стороны, K13 Note управляется 4 ГБ оперативной памяти и Snapdragon 480 5G SoC, который упоминается под номером детали SM4350. Оба телефона работают под управлением ОС Android 11. Их передние рендеры показывают, что у них одинаковый дизайн передней части.

В листинге также показано, что K13 Pro имеет кодовое имя Caprip, тогда как модель Note имеет кодовое имя Capri. Кодовое имя Capri также ассоциируется с другими телефонами Motorola, такими как Moto G10, Moto G10 Power и Moto G30 . K13 Pro, похоже, является обновленной версией телефона Moto G30.

Насколько K13 Note обеспокоен, недавно утечка предположил , что это может быть ребрендинг версия о Unisoc T710 питание Moto G20. Однако теперь, когда он обнаружил чип с поддержкой 5G, похоже, что он может несколько отличаться от телефона Moto G20.

Источник — Astera.